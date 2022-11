Un gruppo di pensionati sta conquistando la scena rap inglese

Quando si parla di buona musica, anche per generi meno conosciuti, l’Inghilterra è una miniera d’oro: dai tempi del progressive rock all’odierna scena drum & bass, non ci sono scene senza rappresentanti noti in tutto il mondo. In questi mesi, però, a conquistare il pubblico è un gruppo di rapper pensionati.

Dimenticatevi per un momento di leggende come i Genesis o i Beatles (a proposito, ecco come è nata la leggenda metropolitana sulla morte di Paul McCartney), perché è il momento di conoscere Pete & Bas e il collettivo The Snooker Team, composto interamente da settantenni inglesi amanti del rap e dell’hip hop. Attivi dal 2017, sono diventati virali su YouTube e sui tutti i social network soprattutto nel 2021 con l’uscita di Golf, Plugged In e Mr Worldwide, hit musicale che su YouTube conta quasi 4 milioni di visualizzazioni e su Spotify si sta avvicinando ai 6 milioni di ascolti.

Il mix di slang da South London, accento cockney e giochi di parole eccezionali in pochissimo tempo ha reso il duo iconico nella scena UK drill, grazie soprattutto a testi su stili di vita criminali e edonistici e brani dal tempo elevato. Se nel 2018 i loro concerti vedevano qualche dozzina di persone in sala, oggi il loro tour per il biennio 2022-2023 è completamente sold-out.

Se si pensa che i due “nonni dell’UK Drill”, come li ha ribattezzati la BBC, non sapevano nulla della musica rap fino a pochi anni fa, il tutto sembra una storia costruita appositamente da chissà chi. La realtà, però, vede Peter Bowditch (in arte Pete) interessarsi a questa musica solo mentre la nipote stava cambiando stazione radiofonica in auto. Da lì Pete ha proposto per scherzo Basil Bellgrave (Bas) di tentare la sorte e dedicarsi al rap. Dopodiché, al duo si sono uniti altri amici interessati all’esperimento, diventato nel frattempo un progetto serio.

L'ultimo successo Move It è stato rilasciato sulle piattaforme di streaming 10 giorni fa in occasione dell'inizio dei Mondiali del Qatar 2022.