Le peggiori ricette del mondo spopolano su TikTok: inizia l'era dei food blogger trash

Se siete tra coloro che frequentano abitualmente la sezione Reel di Instagram o TikTok, negli ultimi tempi potreste aver notato il moltiplicarsi di ricette davvero disgustose su entrambe le piattaforme, che hanno affiancato quelle di chef stellati e food influencer, prendendo d'assalto i due social network e la sensibilità del pubblico italiano.

Ma da dove arrivano tutti questi orrori culinari? Stando a un articolo di The Verge, a dare il via alla moda sarebbe stato Eli Betchik, un gioielliere dell'Ohio. Betchik racconta che "sono sempre stato perfettamente capace di mangiare qualsiasi cosa, a caso, per il divertimento dei miei amici. Prendevo una bottiglia di ketchup dal ristorante e la mangiavo insieme a un intero blocco di Parmigiano".

Un "superpotere" decisamente particolare, quello di Betchik, il quale ha anche spiegato che "più lo facevo con i miei amici, più capivo che avrei potuto farlo su Internet. Pensavo che avrei intrattenuto molte persone". Detto fatto: a fine 2020 le "performance" culinarie del gioielliere americano hanno iniziato a fare scalpore sul web. Tra le ricette più iconiche del food influencer troviamo la maionese fritta, i ramen in brodo di latte al cioccolato e la cioccolata "allungata" con acqua di cottura degli hot dog.

Solo negli ultimi mesi, però, il canale di Eli su TikTok è esploso in termini di popolarità: ora, il creator di ricette di dubbio gusto conta più di 100.000 follower e video con decine o centinaia di migliaia di visualizzazioni. "Credo mi seguano per provare disgusto: c'è una grande fascinazione per le cose disgustose", spiega Betchick, che aggiunge "vengo spesso paragonato a un incidente d'auto: le persone vorrebbero non guardare, ma non possono girarsi dall'altra parte. Mi fa molto piacere sentirlo".

Il successo del canale di Betchick ha generato, soprattutto negli ultimi mesi, un vero e proprio effetto cascata: i food blogger "trash" sono aumentati a dismisura e le loro ricette hanno finito per prendere il sopravvento sui social, che le categorizzano alla pari delle preparazioni "serie" di chef e altri influencer.



Al contempo, sempre su TikTok e Instagram, è scoppiata anche la mania delle recensioni "al contrario": i ristoranti stellati e le esperienze gourmet sono stati sostituiti dai fast food e dai locali con le recensioni peggiori delle grandi città. Insomma, se siete deboli di stomaco, vi conviene fare attenzione a ciò che guardate sui social.