Pearl Jam, il nuovo album si chiama 'Dark Matter': alcuni fan l'hanno già ascoltato!

Che il ritorno dei Pearl Jam sia vicino è cosa nota. A quanto pare però alcuni fan hanno già avuto modo di ascoltare il nuovo album, in una sessione d’ascolto esclusiva a cui hanno potuto prendere parte pochissimi fortunati.

A riportare la notizia è il sito web Spin, secondo cui nella giornata di ieri 31 Gennaio 2024, Eddie Vedder e soci, insieme al produttore Andrew Watt avrebbero presentato il dodicesimo progetto della band al famoso Troubadour Club di Los Angeles. Presenti Vedder, McCready e Jeff Ament, che hanno discusso della registrazione e stesura delle tracce.

Sui nomi delle canzoni ed i testi non si sa nulla, ma il magazine SPIN riferisce che l’album “offre un pò di tutto ai fan di lunga data dei Pearl Jam”.

Entusiasta Vedder, che ha definito Dark Matter, questo il nome dell’album, “il nostro lavoro migliore”. Il cantante a quanto pare si è intrattenuto con i fan con cui ha chiacchierato e bevuto qualche bicchiere di tequila. Orgoglioso anche il bassista Jeff Ament, che si è emozionato mentre parlava delle fasi di realizzazione dell’album.

SPIN afferma che l’LP sarebbe composto da alcuni brani rock intensi in cui viene messa in mostra la potente rullata di Matt Cameron e l’elegante tocco di chitarra di Mike McCready, i cui assoli sarebbero più marcati rispetto a quelli uditi in Gigaton del 2020. Non mancano le canzoni che si rifanno a Tom Petty, da sempre un punto di riferimento per Eddie Vedder, mentre una in particolare viene paragonata ad “All Those Yesterdays”.

Per quanto riguarda i testi, Vedder si sarebbe soffermato sulla connessione umana, l’invecchiamento, la genitorialità ed ovviamente lo stato del mondo. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio. Secondo i più informati, i Pearl Jam dovrebbero annunciare il nuovo tour europeo il 13 Febbraio, ma tra le tappe non figurerebbe l’Italia.