Paura di volare? Ecco come si muove un aereo e perché non dovreste preoccuparvi

Pasqua si avvicina: mentre qualcuno avrà già deciso di visitare una meta turistica in Italia, altri potrebbero preferire l'idea di un weekend all'estero. Prima di prendere un volo per Londra, Roma o Parigi, però, date un'occhiata a questa lista di manovre che spaventano a morte i passeggeri di un aereo ma che in realtà sono perfettamente normali.

Dalle testimonianze di un pilota riportate da The Points Guy, infatti, emerge che la percezione di aviatori e passeggeri è ben diversa, specie quando si trovano in altitudine: rumori, movimenti e manovre che spaventano molti viaggiatori occasionali, infatti, sono normalissime per un pilota esperto.

Tra queste, per esempio, abbiamo i rumori del motore di un aereo durante e dopo il decollo. Spesso, infatti, dopo che un aereo si solleva in aria, è possibile sentire una pronunciata riduzione dei rumori del motore, che spesso si combina ad una sensazione rallentamento o addirittura di "caduta" dell'aereo.



Ciò, in realtà, dipende dal fatto che, dopo la salita iniziale (il decollo, per l'appunto), i piloti abbassano la prua dell'aereo di 5° circa per prepararsi al volo ad alta quota: questo cambiamento nella conformazione dell'aereo modifica il rumore dei motori (che comunque non superano mai il 70% della loro potenza reale), causando spesso qualche brivido nei viaggiatori.

Altro momento di terrore che colpisce i passeggeri di ogni volo, specie se si trovano su un finestrino, è quando notano che le ali dell'aereo tendono a flettersi durante alcune manovre, spesso in caso di decollo e atterraggio. In realtà, il piegamento delle ali, che dalla prospettiva di chi si trova dentro l'aereo può essere "estremo", non supera mai i 25-30°: è tutta una questione di punti di vista!



Quando si è in quota, l'aereo potrebbe rapidamente aumentare o diminuire la propria altitudine, con un movimento che può preoccupare i passeggeri. Anche in questo caso, però, si tratta di una prassi convenzionale: ogni velivolo si alza e si abbassa molto durante il volo in relazione al suo peso complessivo. Più un aereo brucia carburante nel corso di un viaggio, più il suo peso diminuisce e più aumenta l'altitudine "ottimale" di crociera.

L'ultimo "momento di panico" per un viaggiatore particolarmente apprensivo arriva però alla fine del viaggio: vi è mai capitato di vedere il vostro aereo avvicinarsi al terreno per poi risalire in quota quando ormai pensavate che avreste toccato terra di lì a pochi secondi? Nulla di cui preoccuparsi anche a questo giro: benché generalmente queste manovre non siano previste dai piloti, si tratta di movimenti di routine, estremamente sicuri.



Tali manovre possono essere causate da una pletora di motivi, che vanno da una pista di atterraggio ostruita da altri mezzi a scarse condizioni di visibilità a causa di nebbia e nuvole. Basterà pazientare qualche minuto: il vostro pilota tenterà una nuova discesa e atterrerà come se nulla fosse, portandovi sani e salvi a terra.