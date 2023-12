Paura di ingrassare troppo a Natale? I consigli del PT di Blake Lively e Ryan Reynolds

Don Saladino, personal trainer di lunga data di star di Holllywood come Ryan Reynolds e Blake Lively, ha cercato di rispondere alla domanda che si fanno in molti in vista delle feste di Natale: come devo comportarmi a tavola? La sua risposta è semplice: “divertitevi", ma con degli accorgimenti.

Parlando con E! del suo rapporto con Blake Lively e Ryan Reynolds, ha affermato che i due attori sono “le mie persone preferite con cui abbia mai lavorato in 25 anni di carriera. Hanno fatto per me e la mia famiglia più di quanto si possa immaginare”:

Nel corso dell’intervista, Saladino ha condiviso la sua ricetta per godersi le vacanze senza privazioni, dal momento che si tratta di un periodo che arriva una volta l’anno. "Voglio che siano in ottima forma e che si sentano bene con se stessi" è il consiglio che ha dato ai suoi clienti, inclusi Lively e Reynolds. "Non voglio che nessuno si preoccupi durante le vacanze, l’importante è divertirsi”.

Don consiglia di bere acqua pari alla metà del proprio peso corporeo: se ad esempio pesate 70 chilogrammi, il consiglio è di bere 3,5 litri d’acqua al giorno in quanto “la disidratazione è una delle cose peggiori per il nostro corpo”. Quindi, l’importante è “concentrarsi sulla camminata, con attività cardio di bassa intensità che si rivela utile per bruciare i grassi e per le proprie abitudini di sonno”.

E per quanto riguarda il cibo? Don consiglia di “mangiare di più” prima di andare ad una festa, aumentando l’apporto proteico, con molte verdure ed acqua. “Facciamo un esempio: sabato prossimo hai una festa e dici: “voglio divertirmi”. L’approccio che utilizzerei è il seguente: mangerei correttamente tutto il giorno, dopo di che andrei alla festa per mangiare quello che è previsto. In questo modo, mi divertirei, non mangerei troppo e non mi sentirò male il giorno dopo” continua il PT, secondo cui l’accumulo di fame rappresenta uno degli errori più gravi: non serve a nulla restare a digiuno per tutta la giornata prima di andare ad una festa.

Piuttosto che pensare alle calorie, quindi, bisogna cambiare la propria mentalità senza strafare. “Si può mangiare una torta, ma non tutta ogni giorno”. Ovviamente, Saladino spiega che allenarsi più intensamente in vista delle feste non serve a nulla: l’allenamento deve entrare nella propria quotidianità, variando la tipologia di allenamento e cercando di rompere la comfort zone.