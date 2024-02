Paul McCartney hai ritrovato il suo basso preferito, dopo 52 anni

Il primo, adorato, basso suonato da Paul McCartney è tornato a casa. Il cantante e bassista dei Beatles infatti ha ritrovato grazie alla campagna The Lost Bass Project il suo basso preferito che gli era stato rubato nel 1972, quando era sparito nel nulla.

Il musicista di Liverpool aveva pubblicato una richiesta d’aiuto lo scorso Settembre, che era immediatamente diventata virale sui social ed era stata ripresa anche dalla stampa generalista come la BBC. Pochi giorni dopo, a quanto pare, uno studente di Hastings si sarebbe fatto vivo in quanto si era reso conto che il basso che conservava in soffitta, appartenuto al padre, era proprio uguale a quello dell’iconico musicista.

Dopo essere stato autenticato, lo strumento musicale è nuovamente tornato tra le mani di Paul McCartney, che si è detto felice ed “incredibilmente grato” a tutte le persone che sono state coinvolte nella ricerca.

Acquistato nel 1961 per 30 Sterline, il basso era firmato dal produttore tedesco Höfner. Si tratta del modello Höfner 500/1 che è molto apprezzato da McCartney per la sua cassa simmetrica che, grazie alla sua forma simile ad un violino, lo faceva apparire a sua detta “meno stupido visto che sono mancino”. Paul l’ha utilizzato per registrare “Please Please Me” e “With The Beatles”, i primi due album che hanno dato il via alla leggendaria carriera dei Fab Four.