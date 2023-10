Patti Smith in concerto in Piazza Duomo a Parma stasera 4 Ottobre: la scaletta

Concerto evento stasera a Piazza Duomo a Parma. In città arriva la “Sacerdotessa del Rock”, Patti Smith, che porta in Italia il suo tour che ha già toccato gli Stati Uniti nel corso delle scorse settimane.

Informazioni sulla scaletta non ne sono arrivate, dal momento che Patti Smith nel corso degli ultimi concerti ha più volte cambiato la setlist. Nel live tenuto lo scorso 23 Settembre 2023 a Princeton, New Jersey, però, l’artista ha eseguito le seguenti canzoni:

Grateful

Footnote to Howl (Allen Ginsberg cover)

Ghost Dance

My Blakean Year

Guiding Light (Television cover)

Nine

Dancing Barefoot

Beneath the Southern Cross

One Too Many Mornings (Bob Dylan cover)

Because the Night

Peaceable Kingdom / People Have the Power

Pissing in a River

Gloria (Them cover)

After the Gold Rush (Neil Young cover)

People Have the Power

Il concerto quindi dovrebbe essere un mix di cover e dei suoi più grandi successi, inclusi “People Have The Power” e “Because the Night” che ha donato a Bruce Springsteen. Proprio Springsteen di recente è stato costretto a rinviare tutti i concerti al 2024 a causa di alcuni problemi di salute: il Boss però a quanto pare è in ripresa e la decisione è stata presa per motivi precauzionali.

I biglietti per il concerto di Patti Smith a Parma sono disponibili su Ticketone e sulleprincipali piattaforme di rivendita: per la Poltronissima Premium sono richiesti 75 Euro, che diventano 63 Euro per la Poltronissma Gold. La Poltronissima Numerata invece ha un prezzo di 54 Euro, che diventano 46 Euro per la Poltrona Numerata.