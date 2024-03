Patek Philippe, questo Nautilus custom è la cosa più bella che vedrete oggi

Le personalizzazioni realizzate da Artisans de Genève sono tra le più apprezzate per realizzazione, attenzione al dettaglio e rispetto dell'originale. Stavolta, però, alle prese con un Patek Philippe Nautilus, il risultato ha superato ogni aspettativa.

Questo custom, ribattezzato "Musher", è stato prodotto su commissione andando a modificare fino al midollo un orologio Patek Philippe Nautilus 5711. Un'opera che nasce da idee piuttosto chiare: alla base, infatti, la volontà di esporre il Calibro 330 attraverso un quadrante rigorosamente scheletrato.

Questo requisito ha richiesto uno specifico adattamento del movimento, pur mantenendo la cassa e il cinturino originali. Colpo d'occhio per la lunetta in oro bianco, incastonata con 32 zaffiri, e per il quadrante, ottenuto da un pezzo unico di zaffiro lavorato a mano, con indici grigio-oro rivestiti da materiale luminescente. Poi di nuovo il movimento, scheletrizzato a mano, levigato e sottoposto a un trattamento al palladio per una brillantezza unica.

Il risultato potete ammirarlo nelle splendide foto di questo pezzo d'orologeria davvero unico nel suo genere.

Il prezzo, neanche a dirlo, è stato altrettanto elevato, 82.500 franchi svizzeri, al cambio poco piu di 90.000 euro.

