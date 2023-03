Ritirato dal mercato un lotto di patatine Amica Chips: vanno riportate al punto vendita

Mentre la farina di grillo arriva anche in pizzeria, un altro prodotto sembra destinato ad abbandonare, almeno per qualche tempo e solo parzialmente, gli scaffali dei supermercati nostrani. Nelle scorse ore, infatti, Amica Chips ha ritirato un lotto di patatine fritte "Ortolana" dai negozi italiani a causa dei loro elevati livelli di acrilammide.

Come spiega un documento del Ministero della Salute, il lotto ritirato comprende le Amica Chips Ortolana con scadenza al 25 marzo 2023. Il documento del Ministero della Salute, poi, aggiunge che il lotto di produzione ha numero 080587 e il motivo di richiamo è "livelli alti di acrilammide", mentre tra le avvertenze troviamo la richiesta ai consumatori di "riportare al punto vendita" il prodotto.

Sono comunque coinvolte dal ritiro solo le confezioni da 100 grammi di Amica Chips Ortolana, mentre tutti gli altri prodotti del marchio e tutti gli altri lotti delle patatine Ortolana sono completamenti sicuri per il consumo. Il lotto soggetto al ritiro per rischio chimico è stato prodotto nei Paesi Bassi, presso lo stabilimento Yellow Chips.

Quali sono, però, i motivi del ritiro? Le patatine sembrano contenere un'elevata quantità di acrilammide: si tratta di una sostanza chimica che si produce normalmente durante la frittura e la cottura di diversi prodotti alimentari, specie quelli che contengono amido nella loro composizione chimica, esattamente come le patate. A livello chimico, la formazione dell'acrilammide avviene mediante la cosiddetta reazione di Maillard, che conferisce al cibo un aspetto e un sapore "bruciato".

La tossicità dell'acrilammide, che si produce naturalmente in cibi come il pane e il caffè (dunque non solo nelle patatine fritte), deriva dal fatto che essa è dotata di una tossicità sistematica, trattandosi di un composto mutageno e cancerogeno: se assunto in grandi quantità, essa causa danni al sistema nervoso centrale e periferico e all'apparato riproduttore. Viene da sé che il rischio di malattia legato al lotto ritirato di patatine Ortolana di Amica Chips è minimo, perciò la mossa del Ministero della Salute può essere ritenuta semplicemente precauzionale.