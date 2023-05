Pastel de Choclo: storia e ricetta del pasticcio di mais e carne tradizionale del Cile

Il Pastel del Choclo è uno dei piatti più importanti della tradizione cilena, un pasticcio cotto e servito in un tegame di terracotta detto “librillo”, che unisce lo stufato di carne importato dai colonizzatori spagnoli nel XVI secolo con la pasta di mais già conosciuta dalla popolazione mapuche.

“Choclo” è infatti una parola quechua (insieme di lingue latine native del Sud America) che significa “mais tenero” ovvero della nuova stagione, un prodotto tipico delle campagne che si caratterizza per contenere più amido del mais dolce.

Probabilmente l'origine di questo piatto si deve ai cuochi mapuche, un'etnia amerinda originaria del Cile centrale e meridionale e del sud dell'Argentina che, dovendo lavorare nelle cucine dei coloni, ricoprirono lo stufato spagnolo detto “pino” con una miscela ottenuta dallo sfregamento delle pannocchie autoctone tra due pietre, in modo da sfibrare il rivestimento del chicco e creare un impasto cremoso.

Oggi il Pastel de Choclo viene realizzato unendo all'impasto di mais il latte e lo zucchero, oltre ad arricchire il ripieno con carne di manzo, pollo, olive nere, uvetta, cipolle e fette di uova bollite.

Ingredienti:

900 g di mais precotto

2 tazze di latte

3 cucchiai di olio

3 cipolle

1 cucchiaino di paprika

1 cucchiaino di origano

1 cucchiaino di cumino

300 g di carne di pollo

500 g di carne macinata di manzo

2 cucchiai di uvetta

2 uova

12 olive nere

3 cucchiaino di zucchero

Sale e pepe q.b

Preparazione:

Iniziate frullando il mais precotto nel mixer o in un frullatore, quindi spostatelo in una casseruola a fuoco basso, mescolando fino a bollore. A questo punto iniziare ad aggiungere il latte poco alla volta, fino a raggiungere una consistenza cremosa ma non densa. Regolate di sale e pepe.

Intanto mettete a bollire le due uova fino a che non diventino sode (circa 10 minuti) e il pollo, cuocendolo in abbondante acqua calda salata per 20 minuti.

In una padella soffriggete le cipolle precedentemente tagliate a cubetti, aggiungete le spezie, la carne macinata di manzo e cuocete per 15 minuti circa a fuoco basso. Munitevi di una tegame in terracotta e spostate il ripieno, aggiungete l'uvetta, le uova sode tagliate, il pollo cotto e sfilettato e le olive, quindi ricoprite il tutto con il composto di mais, cospargete la superficie di zucchero semolato e infornate per 20 minuti a 200°, quindi spostate in funzione grill per ulteriori 15 minuti al fine di ottenere una crosticina croccante.

