L'autentica ricetta della pasta all'amatriciana: alle origini di un grande classico

Con i pomodori in scatola o con quelli freschi, con la cipolla o senza, coi bucatini o gli spaghetti... sono tante le varianti della pasta all'amatriciana che vengono impiattate dagli italiani, ma qual è la vera ricetta dell'amatriciana?

La pasta con sugo all'amatriciana è una pietanza di origine contadina che trae il nome dalla particolare specialità di guanciale detto 'amatriciano', dalle località in cui viene prodotto: Amatrice e Accumuli in provincia di Rieti, poi Campotosto in provincia dell' Aquila.

Un particolare taglio ottenuto dalla guancia di maiale, poi messo sotto sale e speziato con pepe e peperoncino e affumicato parzialmente con legno di quercia.

Le origini di questa ricetta si devono ai pastori che, durante il periodo della transumanza, utilizzavano gli ingredienti a loro disposizione per preparare un sugo con guanciale e pecorino in una variante “bianca”, ovvero priva di pomodoro. Quest'ultimo arriverà in Italia solo dopo la scoperta dell'America e la conseguente introduzione della coltura del frutto sul territorio nazionale, dal XVII sec. in poi.

Non è un mistero dunque che il sugo (inizialmente bianco), fosse strettamente imparentato con la Gricia, un altro primo piatto tipico della cucina romana, nato guarda caso proprio a Grisciano, un comune nelle strette vicinanze di Amatrice. Un sugo che prevedeva sempre l'impiego dei due elementi cardine della ricetta originale: guanciale e pecorino.

La diffusione dell'amatriciana, però, si ha solo durante il 1800, quando molti amatriciani che vivevano una crisi della pastorizia emigrarono a Roma, dedicandosi alla ristorazione e importando il piatto dei loro avi nella capitale.

La ricetta dell'amatriciana “rossa”, ovvero così come la conosciamo oggi, viene quindi introdotta dal cuoco Francesco Leonardi, che in pieno periodo illuminista ebbe l'ardire di servire un piatto contadino alla corte di Papa Pio VII. L'intento era quello di stupire gli ospiti durante il banchetto del Quirinale in onore di Francesco I Imperatore d'Austria.

Se ne ha testimonianza nella sua opera principale, L'Apicio Moderno, in cui stende il canovaccio di un sugo tutt'oggi immutato: un sobbollito di pomodori privi di semi a cui vengono aggiunti cipolle, sedano, aglio e basilico, ma sempre col guanciale, il pecorino e una generica pasta di “maccheroni”.

Il piatto ebbe subito molto successo, tanto da divenire un caposaldo della cucina laziale. Oggi l'amatriciana viene cucinata spesso con i bucatini, ma la ricetta tipica di Amatrice prevede gli spaghetti.

Nel caso in cui vi fosse venuta fame, ecco la ricetta per un'Amatriciana tradizionale, approvata dal comune di Amatrice:

Ingredienti (per 4 persone):

500 g di spaghetti

125 g di guanciale di Amatrice

1 cucchiaio di olio di oliva extravergine

1 goccio di vino bianco secco

6 o 7 pomodori San Marzano (a scelta 400 g di pomodori pelati)

1 pezzetto di peperoncino

100 g di pecorino di Amatrice grattugiato sale

Preparazione:

In una padella con i bordi alti rosolare con olio evo il guanciale fatto a tocchetti e il peperoncino. Sfumare col vino bianco, dunque mettere da parte il tutto in una terrina per evitare che si secchi troppo. Nella padella precedentemente impiegata, saltare con un filo d'olio i pomodori freschi (precedentemente sbollentati per privarli di semi e pelle). Versare il contenuto nella terrina con il guanciale e mescolare il tutto, aggiungendo gli spaghetti cotti al dente. Aggiungere abbondante pecorino grattuggiato, avendo cura di amalgamare il tutto.

