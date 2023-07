Pasta, +32% rispetto al 2021 ma per fortuna c'è stata una brusca frenata

Tra pandemia e guerra, purtroppo, gli ultimi tre anni non sono stati semplici neanche per il settore alimentare. Anche il settore della manifattura e industria della pasta in Italia ha vissuto qualche complicazione, sfociata poi in un progressivo aumento dei prezzi al dettaglio del prodotto finito.

Secondo uno studio di AltroConsumo, dal 2021 a oggi il costo della pasta è cresciuto costantemente, con una leggera contrazione di questo trend nell'ultimo anno e una apparente frenata negli ultimi due trimestri.

In particolare, le osservazioni partono da gennaio 2021, quando il prezzo medio al kg della pasta di semola di grano duro si aggirava intorno a 1,26 euro. Nell'arco di appena dodici mesi, a gennaio 2022, questo prezzo era lievitato di 20 centesimi fino a 1,46 euro, mentre a gennaio 2023 eravamo a ben 1,71 euro. Guardando il prezzo medio in percentuale, dal 2021 a oggi c'è stato un incremento del 32%. Nell'ultimo anno, invece, l'aumento è stato del 6% (se guardiamo le misurazioni da giugno 2022 a giugno 2023) per poi addirittura scendere dell'1% negli ultimi sei mesi.

Fortunatamente, se da una parte i prezzi sembrano in ascesa e chiaramente anche in promozione si riduce il risparmio, arrivano ottime notizie sia dai Private Label (ovvero la linea a marchio del supermercato) che dai marchi dei discount, dove si continua a risparmiare in media rispettivamente il 25 e il 38%.

Secondo l'analisi, a causare le forti impennate iniziali sarebbero stati i problemi legati al raccolto canadese - nel 2021 si era registrato il raccolto peggiore degli ultimi 14 anni - e le successive problematiche di natura logistica dovute alla pandemia. L'opinione per il futuro, invece, è che il prezzo continui a calare seguendo il trend degli ultimi mesi, anche se è difficile immaginarsi un ritorno alle condizioni pre-2021.

Se siete interessati ad altre analisi dell'organizzazione, ecco l'ultimo studio di AltroConsumo sulle Birre in bottiglia in Italia del 2023.