Passeggiate fra i corridoi al neon di Bruce Nauman: la mostra gratuita a Milano

Nata a Milano nel 2004 dalla riconversione di uno stabilimento industriale, Pirelli HangarBicocca è diventata in pochissimo tempo un vero e proprio punto di riferimento per la cultura e l'arte contemporanea - che a fine 2022 vi propone un viaggio all'interno dei corridoi al neon di Bruce Nauman.

L'artista ha sicuramente segnato la storia dell'arte contemporanea dalla metà degli anni Sessanta a oggi, portando avanti una ricerca pionieristica attraverso diversi media, dalle installazioni video al disegno, passando anche per la scultura, le performance e il suono. Ciò che è importante per Nauman è comprendere l'esperienza dell'essere umano, le sue convezioni e gli aspetti più profondi della psiche attraverso la percezione del corpo, il tempo, il linguaggio e la relazione con lo spazio.

Presso HangarBicocca potrete entrare fisicamente all'interno delle famose stanze e corridoi elaborati da Nauman grazie all'esposizione Neons Corridors Rooms - ricordate però che l'accesso all’opera Kassel Corridor: Elliptical Space è consentito a una persona alla volta e per massimo un'ora. Come tutte le mostre del complesso voluto da Pirelli l'accesso è completamente gratuito, è consigliata però la prenotazione per avere un accesso prioritario. La mostra si potrà visitare fino al 26 febbraio 2023.

Negli stessi spazi, e sempre gratuitamente, potrete ammirare le installazioni della mostra Born in the first light of the morning di Dineo Seshee Bopape, artista sudafricana classe 1981 che si è sempre distinta per l'uso di materiali organici e fortemente simbolici. La mostra rimarrà all'Hangar fino al 29 gennaio 2023. Inoltre se non siete mai stati all'HangarBicocca potrete passeggiare fra I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, l'installazione permanente che vi lascerà qualcosa di profondo nell'animo. [Le foto della mostra Neons Corridors Rooms sono di Agostino Osio]Se non vivete a Milano o non riuscite a passare nel capoluogo lombardo ecco cinque mostre da vedere a fine 2022, sparse un po' in tutta Italia.