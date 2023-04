Pasqua a tre stelle Michelin: chef Cannavacciuolo svela il menù di Villa Crespi

Pasqua si avvicina rapidamente: se ancora non sapete cosa cucinare per il pranzo domenicale con amici e parenti, potete prendere ispirazione dal menù di Pasqua 2023 di Antonino Cannavacciuolo, proposto in questo giorni a Villa Crespi, il famosissimo ristorante tre stelle Michelin sul Lago d'Orta dello chef partenopeo.

In totale, il menù pasquale di Villa Crespi comprende nove portate studiate da Chef Cannavacciuolo, ovvero:

Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo

Scampi crudi alla ‘pizzaiola’ , acqua di polpo

, acqua di polpo Ricciola in crosta di pane, cime di rapa, salsa all’aglio

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso , latte di bufala

, latte di bufala Spaghetto grigliato, scarola liquida, lumaca

Capretto in crepinette , carciofi e animelle

, carciofi e animelle Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Colomba pasquale, babà e code di aragosta

Si tratta dunque di un menù che richiama gusti e sapori della tradizione, come quelli dei plin di anatra, del capretto in crepinette e della colomba pasquale. Accanto a questi ultimi, però, abbiamo anche una serie di piatti più "spinti", come il crudo di scampi alla pizzaiola e l'acqua di polpo, oppure lo spaghetto grigliato con scarola liquida e lumache.

Per pranzare a Villa Crespi il giorno di Pasqua spenderete 300 euro a testa, dunque non certo una cifra accessibile a tutti. In alternativa, potete consolarvi con uno dei migliori dolci pasquali del 2023, che potete anche replicare a casa.

Chi lo desidera, inoltre, potrà soggiornare a Villa Crespi per due notti con un pacchetto speciale che comprende, oltre al pernottamento e al pranzo pasquale, anche una cena a tre stelle e uno speciale benvenuto servito in camera con dello spumante millesimato Pas Dosé e della Colomba classica del Laboratorio artigianale di Cannavacciuolo.