Pasqua 2023 alla Biblioteca Reale di Torino con le opere di Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci è sicuramente una delle figure più geniali e affascinanti della nostra storia e ora tredici sue opere stanno per essere esposte alla Biblioteca Reale di Torino - assieme a una grande collezione di disegni, manoscritti e tanto altro.

Dal 7 aprile, giusto in tempo per la Pasqua, al 9 luglio 2023 la Biblioteca Reale di Torino vi offre un'occasione unica per conoscere ed esplorare da vicino l'opera di Leonardo, protagonista assoluto del nostro Rinascimento. La mostra prende il nome Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo ed è allestita nei due caveaux sotterranei della Biblioteca Reale. Il percorso espositivo si apre con gli avvenimenti che hanno scandito la vicenda umana e artistica di Leonardo a partire dal 1452, anno della sua nascita nella cittadina di Vinci, fino al 1519, data della sua morte avvenuta in Francia.

Una grande collezione composta da manoscritti, incunaboli unici, antiche carte geografiche e disegni. Nel caveau Leonardo Da Vinci invece troviamo il nucleo dei tredici disegni di Leonardo acquistati nel 1839 da re Carlo Alberto. I fogli, risalenti al periodo che va da 1480 al 1515, documentano l'attività e gli interessi di Leonardo dalla giovinezza alla maturità. In mostra anche il Codice sul volo degli uccelli donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I nel 1893.

Le opere del genio di Vinci vi aspettano dunque dal 7 al 16 aprile 2023 con visita guidata obbligatoria al costo di 20 euro (ingresso gratuito per bambini da 0 a 6 anni, possessori di Abbonamento Musei, Torino + Piemonte Card e Royal Pass), mentre dal 18 aprile al 9 luglio 2023 l'esposizione prosegue con le copie al vero dei disegni di Leonardo con visita libera al costo di 13 euro o con biglietto integrato con visita ai Musei Reali a 20 euro. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale dei Musei Reali di Torino.