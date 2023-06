Party Like a Deejay: biglietti, orari e tutte le info della festa di Radio Deejay a Milano

Party Like a Deejay, il mega concerto organizzato da Radio Deejay, si terrà sabato 10 e domenica 11 Giugno nell’area dell’Arco della pace di Parco Sempione. Gli organizzatori hanno diffuso nuove informazioni sullo show e sui biglietti.

Radio Deejay sul proprio sito ufficiale ha spiegato che per motivi di sicurezza è stato chiesto di anticipare lo show di chiusura previsto per domenica 11 Giugno alle ore 15, con chiusura alle 20.

Per assistere all’evento sarà necessario scaricare il biglietto gratuito direttamente dal sito web di Ticketone: il ticket non è cedibile ed è personale. Una volta effettuato il login sul sito web, sarà necessario convalidarlo presso gli infopoint di Radio Deejay situati a Parco Sempione sabato 10 e domenica 11 giugno dalle 10 alle 19. In questa sede saranno distribuiti i braccialetti da indossare per accedere all’area.

Gli under 4 avranno la possibilità di accedere senza biglietti, mentre i posti per i diversamente abili possono essere prenotati inviando una mail a info@videomobile.it.

Radio Deejay spiega che il braccialetto ed il biglietto servono solo per domenica 11 Giugno 2023, mentre lo show di sabato è libero.

L’evento è ricco di incontri, attività e composto da varie aree tematiche: Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Food Court e Ricordi stampati. Previsti anche dj sete concerti.