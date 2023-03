Il party degli Oscar della Elton John AIDS Foundation ha raccolto 9 milioni di dollari

È calato il sipario sulla notte degli Oscar 2023 e mentre continuano ad emergere retroscena su ciò che è avvenuto sul palco, arrivano anche i dati dell’annuale Oscar Viewing Party organizzato dalla Elton John AIDS Foundation, che quest’anno è stato un successo.

L’evento benefico messo in scena dalla popstar inglese, che ha visto la presenza di ospiti speciali come Eric McCormack e Michaela Jaé Rodriguez, quest’anno ha raccolto oltre 9 milioni di Dollari che saranno donati per la lotta contro l’AIDS.

“Sono felice di essermi riunito con tutti i miei amici stasera dopo così tanto tempo e di aver raccolto oltre 9 milioni di dollari per la lotta contro l’AIDS”, ha affermato Elton John in una dichiarazione. “Non dobbiamo dimenticare che l’HIV sta ancora causando inutili sofferenze in tutto il mondo e dobbiamo proteggere le persone più vulnerabili da questa malattia con test e cure. Possiamo vedere la fine dell’AIDS nelle nostre vite, ma prima dobbiamo abbattere lo stigma e la discriminazione e fornire pari accesso all’assistenza sanitaria per porre finalmente fine all’epidemia per tutti, ovunque”.

All’evento hanno partecipato star come Maren Morris, Wiz Khalifa, Dove Cameron, Hilary Duff, Kesha, Saweetie, Tyga, Sharon Osbourne, Maggie Rogers e Smokey Robinson. Rina Sawayama si è esibita sul palco cantando “This Hell” e “Catch Me In The Air” dal suo ultimo album Hold the Girl.

Nel 2022 l’evento aveva raccolto 8,6 milioni di Dollari, e si tratta di un appuntamento fisso che si tiene la notte in cui vengono consegnati gli Oscar.