I mobili appartenuti a Maria Antonietta vanno all'asta alla Paris Classic Week

Mentre tutto il mondo parla delle opere di Bansky apparse in Ucraina, c'è un'altra notizia che sta facendo scalpore tra gli appassionati di arte e di design. All'asta Christie's programmata per questa Paris Classic Week, verranno messi all'asta due importanti mobili appartenuti alla Regina Maria Antonietta.

Il primo di questi oggetti è una cassettiera risalente al 1700 con dettagli in oro laccato e vermiglio, gemella di un altro mobile che, attualmente, si trova all'interno della Reggia di Versailles. Il secondo, invece, è una sedia che sembra essere stata ordinata su misura dalla Regina in persona. Un importante pezzo di design risalente alla fine del '700.

Di certo, due oggetti di sicuro interesse per i facoltosi appassionati di arte e mobili antichi, che promettono di rendere quest'asta di Christie's un evento da segnare sul calendario. È proprio lì che si concentreranno gli occhi di tutti gli studiosi d'arte e degli storici nel corso della Paris Fashion Week, dal 16 al 23 novembre 2022 nella capitale francese. Per quanto riguarda i prezzi dei due arredi, non c'è da stupirsi che si tratti di cifre a dir poco esorbitanti. Per la sedia si stima un valore di mercato compreso tra i 100.000€ e i 200.000€, mentre la cassettiera potrebbe addirittura superare 1.000.000€.

Del resto, l'importanza di tali arredi è ovvia: sia per la loro elevata qualità manifatturiera, sia per essere appartenuti ad una delle Regine più celebri dell'intera storia francese. Una regina molto discussa e per questo ancora oggi assai famosa.

