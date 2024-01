Parigi dedica una strada a David Bowie ad otto anni dalla morte

Ad otto anni dalla morte, il leggendario David Bowie ha una strada a lui intitolata. Il Comune di Parigi ha deciso di intitolare una strada alla leggenda del rock nel 13esimo distretto sulla riva gauche.

Inaugurata l’8 Gennaio 2024, Rue David Bowie è la prima al mondo a portare il nome dell’icona della musica. Nessuna altra città a livello mondiale infatti ha omaggiato il Duca Bianco nel suo stradario, sebbene Parigi sia stata meno importante per Bowie rispetto a città come Berlino, dove ha registrato il trittico di album “Low”, “Heroes” e “Lodger”.

A Parigi però Bowie deve le sue influenze teatrali, e la capitale francese viene citata anche in “Aladdin Sane” dove si riferisce a “Parigi o forse all’inferno”.

L’inaugurazione della Rue David Bowie era stata annunciata ormai quattro anni fa da Jérôme Coumet, sindaco del 13esimo arrondissement che non ha mai nascosto la sua ammirazione e passione per Bowie. La via è lunga solo cinquanta metri ed inizia al numero 61 dell’Avenut Pierre Mende’s France: ai lati sono presenti le sedi dei quotidiani Le Monde e L’Obs. In futuro si unirà al ponte che - una volta concluso - collegherà l’avenue al boulevard de l’Hopital, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Austerlitz e l’ospedale Pitie-Salpetrie.

Come spiegato da molti, la via si trova nei pressi della Senna dove Bowie fece la proposta di matrimonio alla moglie.