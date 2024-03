I parchi divertimento riaprono in Italia, da Gardaland a Mirabilandia

Un po' di spensieratezza ogni tanto ci vuole, anche solamente per staccare un po' dalla complicata routine. Perché, allora, non recarsi in uno dei migliori parchi acquatici italiani o, ancora meglio per qualcuno, in un parco divertimenti come Gardaland o Mirabilandia? Signore e signori, ragazzi e ragazze, il momento è arrivato.

Molti parchi divertimento italiani stanno riaprendo in questo fine marzo 2024, accogliendo l'arrivo della primavera e guardando indubbiamente all'estate. D'altronde, il periodo di Pasqua, che quest'anno diventa un "weekend lungo" grazie alla Pasquetta di lunedì, sembra perfetto per staccare la spina (tempo permettendo).



Certo, non esattamente tutti trovano propriamente rilassante un giro sulle montagne russe, ma la possibilità di scelta in termini di attrazioni non manca di certo.

Nei pressi del lago di Garda la festa è già iniziata, considerando che Prezzemolo e soci hanno iniziato a riaccogliere i visitatori a Gardaland dal 23 marzo. Da notare la presenza della Peppa Pig Land, in grado di affascinare grandi e piccini con attrazioni come il Trenino di Nonno Pig, la Casa di Peppa Pig, la Mongolfiera di Peppa Pig e persino un Meet & Greet per incontrare Peppa dal vivo e scattarsi un selfie.

Un'altra grande riapertura è quella di Mirabilandia dal 28 marzo. Nei pressi di Ravenna ci si può divertire con tanti eventi a tema. Da "Ghostbusters - Minaccia Glaciale" del 30 marzo/1 aprile fino alla possibilità di assistere a un concerto del Piccolo Coro dell'Antoniano nelle giornate del 6 e 7 aprile. Sono tante, insomma, le opzioni di divertimento, che tra l'altro sono incluse nel biglietto d'accesso al Parco.



Il periodo è quello della riapertura generale dei parchi divertimento in Italia, compresi altri nomi noti come Cinecittà World (Roma) e Leolandia (Bergamo). Nel caso di Cinecittà World, dal 30 marzo è in arrivo "Il Mese dei Gonfiabili", mentre in quel di Leolandia potreste riuscire a fare la conoscenza di Hello Kitty. Insomma, ovunque vi troviate in Italia, adesso sapete dove cercare un po' di sano svago, provando magari a tornare un po' bambini.

