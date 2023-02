Il paradiso degli appassionati Leica è online: ecco lo store dell'usato Leica Classic

Possedere una macchina fotografia Leica è per molti un sogno irraggiungibile, le loro nuove fotocamere digitali così come le macchine a pellicola costano diverse migliaia di euro, esiste però un modo per risparmiare qualche soldo: è online il negozio Leica Classic.

Su questo store online Leica carica le sue fotocamere usate, una Leica S Typ 006 si può ad esempio avere a meno di 2.000 euro, mentre in origine costava circa 14.000 euro. Il marchio tedesco vende anche tantissimi obiettivi usati, un Summicron 2/35 mm del 1974 si può ad esempio trovare a 1.900 euro, un Summilux-M 1,4/50 mm si può invece avere a 2.700 euro, vi assicuriamo che nel momento in cui scriviamo c’è davvero tantissimo materiale a disposizione degli appassionati, compresi prototipi, fotocamere compatte o con obiettivi Leitz.

C’è spazio anche per i collezionisti: una speciale Leica M Edition 100 Years costa la bellezza di 90.000 euro, una Leica M4 del 1968 invece viene venduta a 39.000 euro, lo store Leica Classic è insomma un piccolo paradiso per tutti gli appassionati del marchio tedesco.

Fotocamere e lenti vengono vendute con almeno 12 mesi di garanzia, diversi prodotti invece (quelli più recenti) possono arrivare a 24 mesi. Sullo store è riportato anche il grado degli oggetti, ovvero la lettera che denota le condizioni: A è un prodotto quasi perfetto, B è ottimo ma con normali segni di usura e così via” Ora vi lasciamo all’imbarazzo della scelta… Nel frattempo vi ricordiamo che Leica ha riportato in vita la M6 a pellicola a fine 2022.