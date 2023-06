Paolo Nutini, Interpol e Fast Animal and Slow Kids agli iDays il 24 Giugno: la scaletta

Dopo il secondo giorno di iDays in compagnia della popstar Rosalía, la manifestazione di Milano chiude la tre giorni consecutiva ed in attesa della ripresa, prevista per il 30 Giugno 2023, propone oggi una giornata di grande musica.

Headliner della giornata sarà il cantante e compositore britannico Paolo Nutini, originario di Barga e tornato sulle piattaforme di streaming e nei negozi di dischi nel 2022 con il quarto apprezzatissimo album”Last Night in The Bittersweet” che dovrebbe figurare tra la setlist del live.

Proprio in merito alla scaletta, è difficile come sempre fare previsioni ma l’ultima nota è la seguente e Nutini potrebbe riproporla quasi in blocco:

Afterneath

Scream (Funk My Life Up)

Let Me Down Easy

Heart Filled Up

Acid Eyes

Through the Echoes

Coming Up Easy

New Shoes

Petrified in Love

Pencil Full of Lead

Stuck In The Middle With You (Stealers Wheel cover)

Take Me Take Mine

Caledonia (Dougie MacLean cover)

Candy

Everywhere

Chery Blossom

Iron Sky

Shine a Light

Ad aprire la giornata ci saranno i Fast Animal and Slow Kids, la band di Perugia capitanata da Aimone Romizi che lo scorso mese ha tenuto il suo primo mini-tour nei teatri italiani.

A seguire, poco prima di Paolo Nutini, sul palco saliranno gli Interpol, storica band indie rock americana che ha proposto non solo ilcapolvoro “Turn On The Bright Lights” nel 2002 ma anche “The Other Side of Make Believe” nel 2022, a quattro anni dal sesto lavoro “Marauder”.