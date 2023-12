Pantone, Peach Fuzz sarà il colore del 2024: una tonalità di pesca delicata e morbida

Come di consueto a fine anno, Pantone ha annunciato il colore che segnerà le tendenze dei prossimi 365 giorni. Per il 2024 è stato scelto “Pantone 13-1023 Peach Fuzz”, un colore che secondo l’executive director dell’istituto esprime “il desiderio di vicinanza e connessione”.

Peach Fuzz cattura infatti il "desiderio di nutrire noi stessi e gli altri”, ed è caratterizzato da una tonalità di pesca delicata e morbida.

Nella pagina presente sul sito di Pantone sono già presenti alcuni esempi in cui è stato utilizzato questo colore che conferisce una sensazione di calore e morbidezza. Il colore viene descritto come “un dono per i sensi, e crea una relazione simbiotica tra il nostro senso del gusto, della vista, del tatto e dell’olfatto”.

Il Pantone Color of The Year, spiega l’istituto, va oltre una singola area o settore di design e vuole essere “un colore che risuona nel mondo, che riflette ciò che cercano le persone ed ha l’ambizione di rispondere alle loro necessità”. L’obiettivo del programma non è la promozione di un colore specifico, ma aiutare le aziende ed i consumatori a comprendere le potenzialità che può avere un singolo colore, evidenziandone il linguaggio e la sua espressività.



Cosa ne pensate di questa scelta?