Il Pantheon di Roma diventa a pagamento: quanto costeranno i biglietti?

Il Ministero della Cultura e il Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon hanno annunciato di aver siglato una convenzione contenente delle novità in materia d’uso del Pantheon.

Il nuovo regolamento prevede l’introduzione di un biglietto d’ingresso al Complesso del Pantheon che avrà un costo non superiore ai 5 Euro, il cui ricavato sarà ripartito con il 70% a favore del Ministero della Cultura ed il 30% alla Diocesi di Roma.

Ci saranno alcune situazioni in cui però sarà comunque possibile visitare il Pantheon gratuitamente è il caso dei minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche. A poter godere dell’ingresso gratuito saranno anche i canonici del Capitolo della Basilica, il personale laico e religioso, i volontari, i cherici, le guardie d’onore delle Reali Tombe del Pantheon. Gratis anche l’ingresso per l’esercizio di culto ed attività religiose. Per i ragazzi fino a 25 anni invece il costo del biglietto sarà ridotto a 2 Euro.

“In appena tre mesi siamo giunti a definire un obiettivo basato sul buonsenso: far pagare un modico biglietto per il sito culturale più visitato in Italia. Dal pagamento saranno esclusi i cittadini di Roma. Le risorse ricavate, una parte delle quali andrà anche al Comune e una parte destinata ad azioni di sostegno della povertà, saranno utilizzate per la cura e la riqualificazione del Pantheon“ ha commentato il Ministro Sangiuliano, il quale ha spiegato che il Ministero si farà carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinarie e quelle di pulizia.

La Diocesi di Roma invece dal suo canto utilizzerà le risorse per attività caritative e culturali e per le attività di manutenzione, conservazione e restauro delle chiese.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Pantheon.