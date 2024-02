Panini Tour 2024: dai gadget agli ospiti, fotoracconto della tappa di Lecce

Tra le numerose tappe del Panini Tour 2024, il primo appuntamento è andato in scena a Lecce, in Piazza Mazzini, a partire dalla mattinata del 3 febbraio 2024. Un evento che riprende solo in parte quanto di buono fatto lo scorso anno, arricchendolo di novità ancora più esaltanti.

Il momento più emozionante è stato certamente l'arrivo di Roberto Piccoli, bomber del Lecce che proprio nella serata precedente aveva dato il via alla rimonta sulla Fiorentina, uno scontro terminato 3-2 per i salentini. Tra palloni e maglie autografate, Piccoli è riuscito a regalare un momento di gioia ai suoi piccoli fan prima di essere intervistato dal "Tir" Tiribocchi, anche lui icona del calcio leccese. I due ospiti hanno scambiato quattro chiacchiere nel truck del Panini Tour parlando tra le altre cose proprio della sconvolgente partita del giorno prima.

Il 4 febbraio saranno Chevanton e Vucinic a raccontare la loro esperienza leccese e a condividere un momento unico con grandi e piccoli tifosi, in attesa di scoprire quali calciatori accompagneranno in giro per l'Italia la carovana di Panini. Ma veniamo a noi: come ogni anno, si potranno scambiare figurine con altri appassionati, cercando di completare la raccolta. L'album completo potrà essere convalidato e timbrato all'interno del truck, dove si riceverà anche la prima card del mosaico, proprio come nel 2023. Rispetto alla scorsa edizione, però, le restanti card potranno essere acquistate al prezzo di 4,90 euro l'una e potrete completare la collezione sin da subito. Le altre attività del tour passeranno per altre attività, dedicate principalmente ai più piccoli. Dalle lezioni di fumetto ai quiz sui calciatori, dove i più preparati potranno vincere tante preziose bustine.

Chi intenderà partecipare alle prossime tappe può già registrarsi sul sito ufficiale: se lo farete, all'ingresso potrete ricevere un sacchetto omaggio con delle sorprese.