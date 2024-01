Panini Tour 2024, la grande festa dei collezionisti parte da Lecce: le date

Dopo averlo preannunciato su Topolino, finalmente riparte il Panini Tour con l'edizione 2024, che come lo scorso anno si prepara ad attraversare tutto lo stivale con gadget per tutti e giochi per grandi e piccoli collezionisti.

Il Panini Tour 2024 attraverserà l'Italia in otto tappe differenti. Otto città in cui lo store itinerante di Panini resterà per due giorni ciascuna, consentendo agli appassionati di scambiare liberamente i doppioni della collezione Calciatori Panini 2023-2024 e di accedere alle aree giochi dove verranno messi in palio tanti gadget dedicate.

Le date, finalmente ufficiali, del Panini Tour 2024 sono:

Lecce - 3/4 febbraio 2024

Catania - 10/11 febbraio 2024

Napoli - 17/18 febbraio 2024

Roma - 24/25 febbraio 2024

Pescara - 2/3 marzo 2024

Milano - 9/10 marzo 2024

Torino - 16/17 marzo 2024

Genova - 23/24 marzo 2024

Si riparte da Lecce, quindi, dove tutto era iniziato anche nel 2023. Per tutti in omaggio una sorpresa, a patto che ci si registri in anticipo sul sito ufficiale dell'iniziativa.

Come ogni anno, i collezionisti che riusciranno a completare in tempo la raccolta potranno anche timbrare il proprio album ricevendo una sorpresa speciale.

Tanta la carne al fuoco in attesa del 3 febbraio 2024, data in cui dovrebbero essere distribuite anche le prime bustine in omaggio con la Gazzetta dello Sport e SportWeek.