Panini, il Tour 2023 è partito: prima tappa a Lecce, le foto dell'evento

L'appuntamento in edicola con la prima bustina Calciatori Reloaded 2023 è ormai passato e si contano i giorni prima di poter mettere le mani sulla seconda puntata del "film del Campionato". Nel frattempo, è partito anche il nuovo Panini Tour 2023.

L'appuntamento itinerante per appassionati e collezionisti di tutte le età è iniziato in Piazza Mazzini, a Lecce, a pochi passi dal cuore del barocco leccese. Siamo stati alla prima giornata di scambi e divertimento a tema Panini, tornando finalmente a respirare quell'aria familiare che negli anni ha scritto intere pagine di storia del collezionismo nazionale e internazionale. La prima tappa leccese ci ha permesso di raccogliere anche qualche informazione in più circa le novità di quest'anno. Tanto per cominciare, chi riuscirà a partecipare a una delle tappe registrandosi in anticipo sul portale del Panini Tour 2023 riceverà in omaggio un pacchetto della collezione Calciatori 2022-23. Inoltre, verranno distribuiti album in omaggio a chi desidererà iniziare una nuova raccolta. Ci sono aree tematiche per i più piccoli, con giochi, quiz e un'area dedicata a Topolino. Inoltre, c'è spazio per uno store mobile in cui poter acquistare Starter Pack della collezione Calciatori 2022-23 e box da 100 pacchetti.

Infine, ciò che gli appassionati di vecchia data stavano aspettando: la convalida degli album completati. Ad attendervi ci sarà uno spazio dedicato per il check della vostra collezione. Naturalmente saranno ritenute valide solo le collezioni complete con figurine applicate e non i set solo raccolti. Al completamento della raccolta, l'album sarà convalidato come al solito con un timbro e ci sarà anche un riconoscimento speciale: una figurina esclusiva timbrata che entrerà a far parte della vostra collezione. In generale l'evento è perfetto per chi cerca un momento di sana convivialità collezionistica, con scambi continui e tantissima genuina collaborazione. Appuntamento anche oggi 26 febbraio 2023, dalle 10 alle 19, dopodiché sarà il turno di Napoli (4 e 5 marzo 2023), Roma (11 e 12 marzo 2023), Firenze (18 e 19 marzo 2023), Genova (25 e 26 marzo 2023) e infine Milano (1 e 2 aprile 2023).