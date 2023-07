Panini spiega Donruss Elite 2023: la Serie A tra "parallel" e "memorabilia"

Per celebrare il lancio di Panini Donruss Elite 2023, collezione di card sportive americane dedicata alla nostra Serie A, Panini Italia ha scelto di creare un interessante contenuto informativo per farci entrare più facilmente in questo particolare pezzo di collezionismo.

In questa puntata del Panini Unwrap, che potrete recuperare in apertura, troveremo Luca Nannini, coordinatore editoriale di Panini, intento a sbustare un box retail e un box fat per spiegarci i termini principali, la rarità e la composizione di una tipica collezione come Donruss Elite.

Un viaggio molto interessante, dove verranno spiegati termini come inserti, parallel, numerate, autografi e memorabilia per comprendere al meglio come approcciare una sfida come quella di completare una raccolta di card sportive, dove a decidere la composizione finale sarà il singolo collezionista, che si affiderà alle proprie preferenze per decidere se completare tutto il set base, gli inserti e anche le ambite parallele numerate, con rarità crescente fino alle introvabili 1of1, carte stampate in singola copia che potranno essere sbustate solo dai più fortunati.

Nel nostro unboxing di Panini Score 2023 abbiamo provato a raccontarvi la nostra esperienza, spiegando anche alcuni aspetti che potrebbero non essere così scontati per un neofita, a partire dalla differenza basilare tra fat e retail.

In calce, invece, troverete la prima puntata del Panini Unwrap, in cui l'ospite d'onore è stato Davide Frattesi... alla ricerca della sua stessa figurina!