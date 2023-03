Panini oltre Donruss: primi indizi su SCORE 2023 e Adrenalyn XL TITANS

A poco più di un mese dal lancio delle Panini Donruss, collezione premium interamente dedicata alla stagione calcistica 2021-22, Panini sembra già proiettata nel futuro, guardando alla stagione in corso con un'altra delle sue collezioni più apprezzate.

Stiamo parlando delle Score, che con la Serie A 2022-23 punterebbero alla loro seconda edizione dell'era moderna. Insieme a questa, gli appassionati della serie Adrenalyn XL potranno presto godersi anche le nuove TITANS dedicate al 2023 e l'upgrade pack per la collezione di figurine Calciatori Panini.

Tutti gli indizi su novità e aggiornamenti della proposta Panini arrivano direttamente dal Panini Tour 2023: sono state tante le segnalazioni, in effetti, sulla presenza di materiale promozionale ufficiale dedicato a queste collezioni nel corso del Panini Tour 2023 di Lecce e altre conferme direttamente dall'appuntamento di Napoli.

Sia Score 2023 che Adrenalyn XL Titans andranno a confermare il formato della proposta precedente, ma è sulle Score 2023 che si riesce ad avere una visione più chiara della composizione della nuova raccolta. Ci dovrebbero essere 400 elementi da collezionare, una nuova veste grafica sia per il set base con parallele che per gli inserti. Allo starter pack si affiancheranno pacchetti standard, fat e i classici box. Il raccoglitore a prima vista sembra strutturalmente simile a quello dello scorso anno e lo stesso si può dire per la Serie Adrenalyn XL Titans. Passando alle figurine Calciatori Panini per la stagione 2022-23, il materiale si è concentrato principalmente sull'upgrade kit che andrà a completare la raccolta nelle pagine dedicate al mercato. Non si sa ancora nulla sul prezzo, ma la sua uscita dovrebbe essere imminente.

Allo stato attuale ci sono solo due certezze tangibili. Il prossimo appuntamento in edicola con Calciatori Reloaded, secondo pacchetto con cui completare il "film del campionato", sarà l'11 marzo 2023. Il tour, invece, proseguirà con due giorni di scambi e divertimento a Roma (11 e 12 marzo 2023), continuerà verso Firenze (18 e 19 marzo 2023) e Genova (25 e 26 marzo 2023) per poi finire a Milano (1 e 2 aprile 2023).