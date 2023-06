Panini Donruss Elite 2023: caccia all'autografo, da Ronaldo a Zidane!

Se per i primi indizi sulle Panini Score Serie A 2022-23 abbiamo dovuto attendere il Panini Tour, le prime informazioni sulla nuova collezione Donruss Elite Serie A relativa alla stagione appena conclusa sono apparse direttamente sul sito ufficiale della casa modenese.

Sullo shop online Panini, infatti, sono apparse le diverse opzioni di acquisto per la collezione, vale a dire il canonico starter pack, retail box, fat box e i mega pack da 10 box, sia retail che fat. Scavando sul portale siamo riusciti a trovare la guida in formato PDF, che consente di scoprire quale sarà la grafica adottata dalle nuove Elite, mentre gli autografi sono presenti direttamente nell'inserzione: non si sa se per errore o per qualsivoglia motivo, ma nel carosello di foto sullo starter pack è presente la pagina digitalizzata della guida che mostra, appunto, le due diverse tipologie di signature che saranno presenti in collezione.

Mutuate dalla scorsa stagione, ci saranno quindi le attesissime Back to the Future, pregiate firme di icone del calcio passato, e le più fresche Pen Pals, relative ai campioni ancora in attività ma anche icone come Beckham in maglia Milan. Novità anche per le varianti parallele, che nel circuito "fat" avranno la nuova, misteriosa grafica "Disco". Come struttura, invece, le novità non saranno moltissime. Lo Starter Pack, dal costo di 21,90 euro, includerà il raccoglitore classico in stile Adrenalyn, due fat pack da 30 card e la guida ufficiale, oltre alla checklist stampata. Il set base comprende 200 card e 25 Rookie.

Il retail box da 80 euro contiene 20 bustine retail da 10 card, mentre il fat box da 84 euro ne nasconde 12 da 30 card.

I livelli di parallel saranno 9 per i retail box e 7 per i fat. Nei fat box avremo Red Disco, Orange Disco (35), Pink Disco (25), Purple Disco (15), Gold Disco (10), Green Disco (5) e Black Disco, ovvero le rarissime 1of1.

Per le parallel retail si parte da Red, Status e Aspirations, con numerazioni fino a 99, poi Orange (30), Pink (25), Purple (15), Gold (10), Green (5) e Black (1). Gli inserti saranno sostanzialmente gli stessi, tra cui le signature Back to the Future e Pen Pals (anche parallel Gold o Black) e le memorabilia Throwback Threads (99) e Spark Plugs (49), con parallele Gold o Black. Inoltre, ci saranno anche quest'anno Elite Deck e Spellbound e Star Status, oltre alle Field Vision che probabilmente saranno orizzontali (gli inserti non firmati e non memorabilia saranno disponibili anche in parallel Silver e Platinum) e che andranno con ogni probabilità a sostituire le Primary Colours.

Diversa ma sufficientemente iterativa, la grafica riprende gli elementi diagonali della scorsa stagione per il set base, mentre le Elite Deck e le Spellbound appaiono colorate anziché completamente argentate. Pochissime le differenze nelle Star Status, con uno sfondo a stella e uno schema colore sostanzialmente identico. Sapore fortemente vintage, invece, per le Throwback Threads, con font ispirato al mondo del baseball. Nella selezione autografi, per le Back to the Future spiccano i nomi di De Rossi, Souness, Zidane e Ronaldo "il fenomeno", mentre le Pen Pals avranno nomi storici come Gullit, Laudrup e Beckham, ma anche giovani promesse come Daniel Maldini e Joshua Zirkzee.

Memorabilia di lusso, invece, saranno quelle di Totti, Eto'o, Cristiano Ronaldo e Totò di Natale. Nel set base, invece, spicca l'assenza di nomi come quello di Samuel Umtiti e la quantità di inserti ridotta all'osso per alcune squadre, come proprio il Lecce del campione francese e l'Hellas Verona, entrambe reduci da una incredibile lotta salvezza e per le quali troviamo solo un campione in Star Status, mentre per esempio per la Sampdoria, che il prossimo anno sarà fra i cadetti, se ne contano ben tre.

La disponibilità è fissata per il 15 luglio 2023 e le prenotazioni sul portale sono già attive. Non si sa ancora se la collezione verrà distribuita in edicola. Qui la checklist completa.