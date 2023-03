Panini Calciatori Reloaded: la seconda bustina è in edicola solo per oggi!

A poco più di un mese dall'arrivo della prima bustina Panini Calciatori Reloaded, che ha fatto il suo debutto in tutte le edicole d'Italia il 4 febbraio scorso, è oggi disponibile il secondo pack Reloaded dei Calciatori Panini, che come sempre viene venduto insieme alla Gazzetta dello Sport e a Sportweek.

Infatti, vi basterà acquistare uno dei due giornali sabato 11 marzo presso il vostro edicolante di fiducia per ricevere il pacchetto Reloaded di questo mese, stavolta di colore blu. Come sempre, anche le carte Reloaded potranno essere acquistate insieme alle figurine mancanti dal sito web di Panini. Il consiglio, però, resta sempre quello di recarvi in edicola il prima possibile e di accaparrarvi la Gazzetta dello Sport o Sportweek per evitare di rimanere "a secco" di carte vitali per il completamento dell'album. Come già lo scorso mese, nella seconda uscita di Panini Reloaded troverete otto carte del tutto nuove, che dunque non saranno disponibili nei pacchetti di figurine in vendita in edicola e sul sito web Panini. La lista completa delle carte Reloaded di marzo comprenderà:

Una carta Player of The Month

Una carta Coach of The Month

Sei carte Panini "La Più Amata 2022-2023"

L'allenatore scelto per il mese di Gennaio 2023 è di nuovo Luciano Spalletti, mentre il suo gioiellino Victor Osimhen si aggiudica il premio giocatore del mese. Le più amate di questa uscita, invece, saranno quelle di Hellas Verona, Inter, Monza, Roma, Salernitana e Sampdoria. Le prossime uscite della serie Reloaded sono fissate per l'8 aprile e il 17 giugno: se siete dei fan e state cercando di completare l'album, vi consigliamo di segnarvi queste date sul calendario. Imminente poi, dovrebbe essere anche l'uscita del set di aggiornamento dei Calciatori 2022-2023, che verrà probabilmente proposto nella classica tinbox di metallo contenente tutte le principali novità del Calciomercato invernale. Per ora, sfortunatamente, non sappiamo di preciso quando verrà lanciato quest'ultimo prodotto.