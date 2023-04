Panini Calciatori Reloaded: i calciatori della terza bustina con La Gazzetta

Neanche il tempo di dire Calciatori Panini Upgrade, che è giunto il momento di correre nuovamente in edicola per la terza uscita di Calciatori Reloaded 2022-2023, le figurine in omaggio con La Gazzetta dello Sport e SportWeek.

In questa nuova uscita saranno presenti, come del resto nelle prime due, otto figurine speciali di cui:

6x La più Amata

Player of the Month Febbraio 2023

Coach of the Month Febbraio 2023

Le figurine votate dai fan come miglior giocatore e miglior allenatore per il mese di febbraio 2023 sono il fuoriclasse georgiano in forza al Napoli di Spalletti, Khvicha Kvaratskhelia, affiancato dall'allenatore Thiago Motta, che ha risollevato le sorti del Bologna in un'annata di difficoltà e di dolore per la prematura scomparsa di Siniša Mihajlović.

I sei giocatori votati dai tifosi, invece, sono:

Federico Baschirotto per il Lecce

per il Lecce Ciro Immobile per la Lazio

Sofyan Amrabat per la Fiorentina

Mbala Nzola per lo Spezia

Theo Hernandez per il Milan

per il Milan Perr Schuurs per il Torino

All'appello mancano ancora allenatori e giocatori del mese relativi a marzo, aprile e maggio 2023, mentre tra le più amate il misterioso giocatore della Juventus e del Napoli.

Appuntamento al 17 giugno 2023, sempre in edicola, per scoprire cosa ci attende nell'ultima bustina omaggio con La Gazzetta dello Sport e SportWeek. Nel frattempo, ricordiamo che in questi giorni sul sito Panini sono comparse le Score 2023 per la Serie A di questa stagione, pronte per il preorder in un formato che ricalca quello dello scorso anno e uno stile decisamente retrò.