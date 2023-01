I Panic! at the Disco si sciolgono, la lettera di addio di Brendon Urie

Se da un lato assistiamo al ritorno di Thomas Bangalter con l’album solista Mythologies dopo avere fatto la storia della musica elettronica con i Daft Punk, duo composto da lui e Guy-Manuel de Homem-Christo, dall’altro arriva una triste notizia per i fan del pop-rock: i Panic! At the Disco si sono sciolti.

L’annuncio è arrivato pochi giorni fa direttamente dal leader della band Brendon Urie, rimasto solo dopo l’abbandono graduale degli altri membri storici – tra cui il co-fondatore Spencer Smith nel 2015 e Ryan Ross nel 2009 – e seguito solo da turnisti durante i tour in giro per il mondo. Il cantante ha rivelato tramite Instagram che la moglie aspetta un figlio e che questa occasione porterà la sua attenzione esclusivamente su questioni personali.

Questa la lettera completa lasciata da Urie: “Beh, è stato un viaggio incredibile. Crescendo a Las Vegas non avrei mai immaginato dove mi avrebbe portato questa vita. Tanti posti in tutto il mondo, tutti gli amici conosciuti lungo la strada. Ma a volte un viaggio deve finire affinché ne inizi uno nuovo. Abbiamo cercato di tenerlo per noi, anche se alcuni di voi potrebbero averlo sentito in giro... Sarah e io aspettiamo un bambino!"

"La prospettiva di essere padre e vedere mia moglie diventare madre è allo stesso tempo preoccupante ed eccitante. Non vedo l'ora di vivere questa nuova avventura. Detto questo, porrò fine a questo capitolo della mia vita e concentrerò la mia attenzione e la mia energia sulla mia famiglia, e con ciò Panic! At The Disco è un progetto chiuso."

"Grazie a tutti per il vostro immenso supporto nel corso degli anni. Mi sono seduto qui cercando di trovare il modo perfetto per dirlo e non riesco davvero a esprimere a parole il significato [del supporto]. Che voi siate qui dall'inizio o che ci abbiate appena scoperti, è stato un piacere non solo condividere il palco con così tante persone di talento, ma anche condividere il nostro tempo con voi. Non vedo l'ora di vedere tutti in Europa e nel Regno Unito per un'ultima corsa insieme”.

I mesi di febbraio e marzo 2023 vedranno l’ultimo tour in Europa e nel Regno Unito del gruppo, ovvero di Brendon Urie, del batterista Daniel Pawlovich, della bassista Nicole Row e del chitarrista Mike Naran.