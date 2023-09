Panerai, a Watches & Wonders 2023 i nuovi splendidi Luminor Due

A qualche mese di distanza dal Watches & Wonders di Ginevra, finalmente è arrivato l'atteso secondo appuntamento del 2023, stavolta nella cornice di Shanghai, dove Panerai ha scelto di mostrare al mondo le sue ultime creazioni.

Nel corso della kermesse asiatica, la casa fiorentina ha deciso di svelare i suoi più recenti innesti della gamma Luminor Due, per un totale di tre nuove iterazioni del classico che si vanno ad aggiungere alle colorazioni pastello dei Panerai Luminor Due presentati a maggio del 2023. Il primo del lotto è il nuovo Luna TuttoOro (PAM01504) e, contrariamente a quanto suggerisce il nome, si tratta di un 38 millimetri realizzato in tecnologia GoldTech con un pezzo unico di una lega di Platino e Rame dal look distintivo e dalle particolari tinte rosé. Il cuore pulsante è il P.900/MP, mentre il quadrante è in madreperla. Il Luminor Due PAM01423 è il primo della sua sottofamiglia a vantare una cassa in oro giallo, in combinazione con cinturino alligatore e quadrante entrambi in verde scuro. Il movimento è un calibro P.900. Infine, il Luminor Due Prada Re-Nylon (PAM01429) realizzato a quattro mani con la maison milanese per il cinturino in "Re-Nylon". Lui arriva sul mercato in versione da 38 e da 42 millimetri. La prima in combinazioni di colore Bianco e Rosa, mentre il più grande con la più classica tinta Navy per cinturino e quadrante, oppure in grigio per il cinturino e bianco per il quadrante.