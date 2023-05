Panerai Luminor Due si aggiorna con tre magnifiche colorazioni pastello

La serie Panerai Luminor Due si arricchisce di tre nuove combinazioni di colore: il nuovo aggiornamento della collezione date comprende nuovi materiali, tanti colori e il solito stile di sempre.

Panerai ha appena svelato il suo refresh, con tre quadranti color pastello, cassa in acciaio inossidabile e cinturino in abbinamento.

Il formato resta il medesimo, con cassa da 38 mm e quadrante pulito, con numeri arabi per 6 e 12, data sulle ore 3 e piccolo subdial per i secondi alle ore 9 per completare il set orario, altrimenti composto dalle lancette di ore e minuti.

I quadranti sono disponibili invece in azzurro, verde e rosa cipria e ogni colorazione sarà limitata a 500 pezzi. Il movimento a cui è affidata la responsabilità di animare i nuovi pezzi della collezione è il P.900 automatico in versione proprietaria con tre giorni di riserva per l'autonomia, mentre a completare il set funzioni ci pensa la resistenza fino a 5 ATM.

Immancabile, infine, il marchio di fabbrica dell'azienda fiorentina, vale a dire il ponte laterale per la protezione della corona laterale.

