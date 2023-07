Panerai e Brabus insieme per un nuovo Submariner S completamente in Titanio

Dopo le nuove colorazioni per il Panerai Due Date, la casa fiorentina torna a stupire con una partnership d'eccezione, il cui frutto è un'edizione limitata assolutamente da collezione.

Panerai e Brabus, la nota casa tedesca, hanno appena presentato il frutto della loro collaborazione, un Submersible S in Edizione Limitata da appena 177 pezzi. La sua particolarità, oltre all'estetica, sta nell'utilizzo del titanio per la sua produzione.

Il Panerai Submersible S Brabus PAM 1403 è un orologio automatico da 47 millimetri, realizzato attraverso l'utilizzo della tecnologia Direct Metal Laser Sintering (DMLS) che gli consente di vantare un peso piuma, appena 115 grammi, per una riduzione complessiva di circa il 30% rispetto a orologi in Titanio realizzati attraverso altre metodiche più tradizionali. La particolare ghiera color artesia ha una rotazione antioraria, mentre il ponte di protezione, autentico segno di riconoscimento dei Panerai, resta al suo posto. Il cuore pulsante, invece, è il movimento calibro P.4001 di Panerai, sviluppato in-house come iterazione del P.4000.

Il prezzo non è per tutti: siamo nell'ordine dei 52.000 euro, ma la sua esclusività lo renderà un pezzo assolutamente immancabile nelle collezioni dei - pochi - appassionati che riusciranno ad acquistarlo.

