Pandora ricrea i gioielli di Westeros con la collezione Pandora x Game of Thrones

Pandora non è nuova a collaborazioni e partnership con marchi legati alla cultura pop. Dopo la collezione ispirata al mondo Marvel, il brand danese vuole guardare ai numerosi fan di Game of Thrones, con una collezione speciale che permette di collezionare i gioielli di Westeros.

Da qualche giorno infatti nei punti vendita Pandora e sullo store ufficiale è possibile acquistare charm, bracciali, anelli, orecchini e collane a tema Game of Thrones, un must per tutti i fan e le fan dell’universo creato da George R.R. Martin che è stato ricreato in TV da HBO con la popolare serie televisiva conclusa qualche anno fa.

I gioielli della collezione Game of Thrones x Pandora mirano a soddisfare i gusti di tutti: ci sono gli orecchini con il drago, ma anche l’anello d’oro della corona di House of the Dragon, lo charm a forma di uovo di drago, con il Trono di Spade, il Metalupo Spettro e Daenerys. Per gli amenti delle collane, c’è la collana con il drago ma anche il pendente d’oro. Se invece la vostra metà è super fan, potete optare per il set comprensivo di collana ed anello, disponibile al prezzo di 158 Euro.

Qualunque sia la vostra casata preferita, c’è un gioielli da sfoggiare con orgoglio.