Questo è il primo pallone da basket senza aria stampato in 3D

Dopo che LeBron James è diventato il miglior marcatore di sempre dell’NBA, superando un record storico ritenuto una volta irraggiungibile, arriva un’altra notizia monumentale per la pallacanestro: l’iconico produttore Wilson ha presentato il suo prototipo di palla da basket airless stampata in 3D.

Il design rivoluzionario si è fatto vedere per la prima volta durante lo Slam Dunk Contest di quest'anno, durante il quale Kenyon Martin Jr degli Houston Rockets ha proprio utilizzato il Wilson Airless Prototype per la sua schiacciata. La bellezza ed eleganza della sfera è evidente: la superficie è dotata di piccoli fori esagonali che consentono all'aria esterna di passare liberamente, corrispondendo infine alle specifiche prestazionali di un pallone regolamentare per peso, dimensioni e rimbalzo.

Nonostante sia un prototipo, il giocatore è riuscito a usarlo senza problemi durante l’evento speciale della NBA segnale che il team di Wilson Labs sta raggiungendo un risultato davvero soddisfacente. Nel video making of pubblicato da Wilson, dunque, il processo di sviluppo e produzione viene illustrato al pubblico per spiegare come questa sfera sia davvero diversa da qualsiasi altro modello progettato da Wilson – o da altri marchi – a oggi.

Il prototipo Wilson Airless richiederà ancora molto lavoro prima di poter arrivare sui campi da gioco di tutto il mondo, che si tratti della NBA, di altre leghe o, magari, dei campetti provinciali per gli appassionati. Voi lo comprereste?