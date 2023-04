In palestra alle 4 del mattino come Mark Wahlberg: i consigli per riuscirci

Allenarsi appena svegli, a stomaco vuoto, rappresenta per molti un’ottima routine in palestra per dare il meglio ed anche gli esperti sono concordi sul fatto che si tratta di una buona abitudine. L’attore candidato all’Oscar Mark Wahlberg però va oltre e si allena alle 4 del mattino. Come? Vediamolo insieme.

In un’intervista rilasciata a Men’s Health, il protagonista di The Italian Job e Pain & Gain ha svelato il segreto per riuscirsi ad allenare alle 4 del mattino: andare a dormire presto e svegliarsi alle 2:30. L’attore osserva che in media dopo 15-16 ore è stanco e ciò lo spinge ad andare a letto abbastanza presto da poter iniziare la giornata quando molti vanno a letto.

Chiaramente un ruolo importante nel suo programma d’allenamento lo riveste l’alimentazione: Wahlberg si è affidato al protocollo di digiuno intermittente che gli ha consentito di ridurre le sessioni di cardio rispetto a quando faceva otto piccoli pasti al giorno.

Nel periodo di Quaresima ha fatto un paio di digiuni fino a 24-48 ore che gli hanno consentito di ridurre la massa grassa abbastanza rapidamente. Il protocollo da tre pasti (uno a mezzogiorno, uno alle 15 ed uno poco prima delle 18) si discosta dalla mentalità da bodybuilder che prevede piccoli pasti ogni due ore, e che non gli consentiva di digerire l’enorme quantità di cibo. Wahlberg racconta che con il digiuno ne ha guadagnato in energia e ha perso massa grassa rapidamente.

In termini di allenamento, Wahlberg si sofferma soprattutto su mobilità e dinamicità. Parla ad esempio di pullup lenti per 40 secondi, con l’obiettivo di eseguirne il numero maggiore possibile.

Insomma, la routine è diametralmente diversa rispetto al programma di allenamento di The Rock.