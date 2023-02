Paghiamo davvero il Festival di Sanremo con il Canone Rai?

Gli ascolti record di Sanremo 2023 e la presenza di alcuni ospiti “sgraditi” ad alcuni hanno scatenato nuovamente discussioni intorno ai costi di produzione del programma di punta della TV italiana. Sui social network, per strada e al bar in questo periodo è ricorrente la frase: “Sanremo è pagato con i nostri soldi”.

In verità non è così, sebbene sia un programma organizzato dalla TV di Stato che è sorretta da finanziamenti statali come il Canone RAI che dal 2024 uscirà dalla bolletta elettrica. L’importo versato dai contribuenti però non viene utilizzato in alcun modo per le produzioni Rai, serve a sostenere strutture, infrastrutture e manutenzioni che vengono utilizzate dall’emittente per garantire il servizio.

Trattandosi del “Superbowl della TV italiana”, dal momento che le cinque serate monopolizzano gli ascolti televisivi, il Festival di Sanremo rappresenta un’occasione ghiotta per sponsorizzarsi. Emblematico è quanto successo durante la terza serata di Sanremo 2023: Netflix ha mandato in onda il trailer della prossima serie TV di Zerocalcare, oltre ad anticipare il ritorno di Berlino (lo spin-off della Casa di Carta) e fare un sunto delle produzioni italiane che vedremo sulla piattaforma nel corso delle prossime settimane.

La raccolta pubblicitaria di Sanremo 2022 è stata pari a 42 milioni di Euro, in crescita dai 38 milioni del 2021 e i 37 milioni del 2020. Il product placement durante le serate è esplicativo dell’importanza che rivestono gli sponsor nella realizzazione del Festival: Costa Crociere ad esempio si sponsorizza mettendo a disposizione una nave che fa da “palco sul mare” dove si sono esibiti Fedez, Gue Pequeno e Salmo. Suzuki invece ha allestito il Suzuki Stage all’esterno dell’Ariston dove sono andati in scena veri e propri concerti con Annalisa, Francesco Renga, Nek e Piero Pelù.



Amadeus ha tenuto siparietti con i protagonisti dello spot di Poltronesofà, ma basta prestare un minimo di attenzione agli spot mandati in onda negli slot pubblicitari per capire l’importanza di Sanremo: da Sky a TIM, passando per Netflix, moltissimi brand di spicco si affidano al Festival (e a tutta la programmazione annessa e connessa) per far conoscere al pubblico più ampio possibile i propri prodotti.

Alcuni dati emersi nelle passate edizioni parlavano di 370.000 euro per uno spot da 30 secondi da mandare in onda nella fascia oraria di punta (prima delle 22), e di 1,7 milioni di euro per il pacchetto completo. Un’altra fonte di introiti è rappresentata dalla vendita dei biglietti, che vanno dai 100 euro della galleria ai 1.290 euro della platea, con costi a salire a seconda della puntata.

Anche tenendo conto del cachet di conduttori, tecnici, orchestra e superospiti, i bilanci degli ultimi due anni tra introiti e costi sono stati positivi, come se fosse un'azienda a parte. Quindi no, Sanremo non viene in alcun modo pagato con i soldi pubblici del Canone Rai.