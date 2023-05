Quanto paghereste per un Rolex Milgauss del '58? Cifra record da Phillips

Se pensate che il Rolex Pre-Daytona in vendita a poco meno di 150.000 euro vi sembra caro, aspettate di scoprire a quanto è stato battuto all'asta da Phillips il Rolex Milgauss del 1958 di cui vi parleremo oggi.

A contribuire alla cifra monstre che vi riveleremo a breve, sono state sicuramente le condizioni dell'oggetto, valutato come "Mint" o, per la precisione, per gli specialisti di Phillips è quello "probabilmente meglio conservato e completo a nostra memoria". Ma adesso, un passo indietro. Il Rolex Milgauss è un orologio da polso entrato in commercio nel 1956 e pensato per un target ben delineato, ovvero ricercatori e scienziati che cercavano un dispositivo in grado di resistere a forti campi magnetici. Il risultato fu questo pezzo di storia, non a caso battezzato con un nome che rappresenta la fusione tra "Mil", mille, e "gauss", l'unità di misura dei campi magnetici.

Come spiega la stessa Rolex nella sua biografia breve, il Milgauss può resistere a campi magnetici proprio fino a 1000 gauss, con schermatura interna per proteggere il movimento realizzata in speciali leghe ferromagnetiche. La sua capacità di resistere a condizioni di questo tipo è stata confermata anche dal CERN. Tornando a noi, il pezzo battuto da Phillips è del 1958 e ha ampiamente superato le più rosee previsioni della casa d'aste (che aveva stimato una cifra di poco superiore a un milione di euro). Alla fine, il Milgauss è stato venduto per circa 2,3 milioni di euro (2.238.000 CHF), una cifra che permetterà al suo prossimo possessore di veder scorrere la magnifica lancetta dei secondi a forma di lampo direttamente sul suo polso.