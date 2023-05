Uno dei padri della fotografia sbarca a Milano: parte la mostra dedicata a Robert Doisneau

Continua la stagione delle grandi mostre a Milano: dopo l'apertura di "Squali e Abissi" alla Stazione Centrale arriva infatti un'altra importante esposizione nel capoluogo lombardo, questa volta interamente dedicata al grande fotografo francese Robert Doisneau, uno dei maggiori interpreti del XX secolo nel mondo della fotografia.

La mostra è partita ieri, martedì 9 maggio 2023 e continuerà fino al 15 ottobre. La location è quella del Museo Diocesano Carlo Maria Martini, presso i Chiostri di Sant'Eustorgio, poco lontano da Porta Ticinese. L'esposizione è una monografica interamente dedicata a Doisneau, ed è curata da Gabriel Bauret e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, patrocinata dal Comune di Milano, dalla Banca Popolare di Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, e prodotta da Silvana Editoriale.



In totale, la mostra comprende 130 immagini in bianco e nero dell'atelier Robert Doisneau, che si trova a Montrouge, nella periferia di Parigi. L'esposizione racconta la carriera del prolifico fotografico francese, durata ben cinquant'anni. Doisneau, non a caso, è considerato tra i padri della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada, insieme a Henri Cartier-Bresson: il suo impatto sull'arte contemporanea - e sulla fotografia in particolare - è stato indelebile ed è tuttora fortissimo.



Per celebrare l'artista, la mostra propone un percorso diviso per sezioni e temi ricorrenti nella produzione di Doisneau, tra cui troviamo la Guerra di liberazione contro gli occupanti nazisti, il lavoro, l'amore, i giochi per i bambini, la musica e la moda. Le opere in mostra risalgono ad un periodo compreso tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, e mostrano il volto di una Parigi ormai scomparsa, che si dipana tra le strade del centro, il corso della Senna e i bistrot della capitale francese.



Una delle opere più importanti tra quelle esposte è sicuramente Le baiser de l'Hôtel de Ville, del 1950, che mostra una giovane coppia che si bacia davanti al municipio di Parigi. L'opera è stata a lungo identificata come il simbolo della capacità della fotografia di "fermare l'attimo", ed è stata realizzata da Doisneau per un servizio commissionato dalla rivista americana Life.