Ozzy Osbourne non ce la fa: annullata la partecipazione al Power Trip Festival

“Il mio corpo non è ancora pronto”. Si legge questo nel post pubblicato da Ozzy Osbourne sui propri account social per annunciare il forfait dal Power Trip Festival di Ottobre, in programma in California.

L’ex cantante dei Black Sabbath avrebbe dovuto salire sul palco di Indio nella seconda serata, dove gli headliner sono gli AC/DC. Il festival raggruppa alcuni dei più grandi gruppi rock e metal del panorama mondiale e nel corso delle tre serate (6, 7 ed 8 Ottobre) si esibiranno Guns N’Roses, Iron Maiden, AC/DC, Metallica e Tool.

Ozzy Osbourne sarà sostituito dai Judas Priest e, spiega nel post, “per quanto doloroso sia, ho dovuto prendere la decisione di ritirarmi dall'esibirmi al Power Trip di ottobre. Il mio piano originale era di tornare sul palco nell'estate del 2024, e quando è arrivata l'offerta per fare questo spettacolo, sono andato avanti con ottimismo. Sfortunatamente, il mio corpo mi sta dicendo che non sono ancora pronto e sono troppo orgoglioso per esibirmi a mezzo servizio. La band che mi sostituirà in Power Trip sarà annunciata a breve. Sono miei amici personali e posso promettere che non rimarrete delusi. Soprattutto, voglio ringraziare i miei fan, la mia band e la mia crew per la loro lealtà incondizionata e il loro continuo supporto. Vi amo tutti e ci vediamo presto”.

Le condizioni di salute del cantante non sono idilliache e lo scorso febbraio Ozzy ha annullato tutti i concerti.