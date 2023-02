Ozzy Osbourne dice addio ai concerti: cancellate tutte le date, Italia compresa

Con un toccante messaggio pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, Ozzy Osbourne ha comunicato la cancellazione dell’imminente tour in programma in Europa e Regno Unito e l’addio definitivo dalla musica dal vivo a causa delle sue condizioni di salute.

L’ex frontman dai Black Sabbath da tempo è alle prese con problemi di salute gravi, legati ad una serie di operazioni delicate rese necessarie a seguito delle lesioni alla colonna vertebrale. Il recupero però non è stato ottimale ed i medici hanno costretto il Principe delle Tenebre a ritirarsi definitivamente dai tour.

“Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come forse tutti saprete, quattro anni fa, sono stato vittima di un grave incidente in cui mi sono danneggiato la spina dorsale” esordisce il messaggio di Ozzy, che evidenzia come negli ultimi anni abbia dedicato tutte le sue attenzioni ed energie al ritorno sul palco. “Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, infinite sessioni di fisioterapia e, più recentemente, l'innovativo trattamento Cybernics (HAL), il mio corpo è ancora fisicamente debole” continua il leggendario cantante, che si dice dispiaciuto e grato con i fan che durante questo lasso di tempo hanno tenuto i biglietti.

“Ora mi sono reso conto che non sono fisicamente in grado di portare a termine le date del tour europeo/britannico , poiché so che non potrei affrontare il viaggio. Credetemi quando vi dico che il pensiero di deludere voi fan mi distrugge davvero, più di quanto possiate immaginare”.

Il post si conclude con una riflessione: “mai avrei immaginato che i miei giorni di tour sarebbero finiti in questo modo. Il mio team sta attualmente elaborando idee su dove potrò esibirmi senza dover viaggiare da una città all'altra e da un paese all'altro” continua Ozzy (che rivedremo nel metaverso?), il quale di fatto annuncia l’addio ai tour.

Annullata quindi anche la data prevista il 12 Maggio 2023 all’Unipol Arena di Bologna.