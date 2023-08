Ozlo Sleepbuds: le cuffie per dormire meglio degli ex-ingegneri di Bose

I rimedi per dormire meglio sono molteplici: c'è chi si affida a tisane e infusi, mentre altri preferiscono le coperte ponderate e riscaldate, che sarebbero persino capaci di ridurre l'ansia e lo stress. N.B. Patil, un ex-ingegnere di Bose con 20 anni di esperienza alle spalle, crede invece che saranno le sue earbuds a farci dormire come dei bebè.

Negli scorsi mesi, Patil e altri "veterani" Bose, come Charlie Taylor e Brian Mulcahey, hanno fondato la startup Ozlo Sleep, specializzata nella realizzazione di cuffie e auricolari per il sonno. Il progetto, in particolare, nasce dalle ceneri delle Bose Sleepbuds, prodotte per un paio d'anni dalla stessa Bose ma recentemente tolte dal mercato dopo aver raggiunto la fine del proprio ciclo vitale.



Brian Mulcahey, uno dei fondatori di Ozlo Sleep, è stato addirittura il lead engineer del progetto Bose Sleepbuds fino alla sua chiusura con la mancata produzione di una terza generazione delle cuffie dell'azienda americana. Mulcahey, insieme Taylor e Patil, è però convinto che sul mercato ci sia ancora spazio per delle earbuds per il sonno: per questo ha deciso di lasciare Bose e di dedicarsi anima e corpo al progetto di Ozlo.

In effetti, i dati sui disturbi del sonno sono preoccupanti e peggiorano di anno in anno: stando a quanto riportato da N.B. Patil a Fast Company, il 40% delle persone faticherebbe a restare sveglio lungo la giornata, concedendosi dei "riposini" di tanto in tanto. Solo negli Stati Uniti d'America, i disturbi del sonno riguarderebbero circa 50-70 milioni di persone, a seconda delle stime.



Le Ozlo Sleepbuds vogliono risolvere il problema. Gli auricolari, che verranno lanciati entro la fine dell'estate, hanno un design ergonomico capace di restare "attaccato" all'orecchio anche durante le lunghe ore di sonno grazie a dei cuscinetti in silicio. Esse possono isolare chi le indossa dal mondo esterno, permettendo sonni più tranquilli, ma possono anche riprodurre audio e rumori ambientali (come il suono della pioggia, per esempio) da qualsiasi fonte audio, a differenza delle rivali targate Bose.



Inoltre, le cuffie saranno dotate di diversi sensori biometrici, capaci di monitorare e analizzare il sonno di chi le indossa, trasferendo poi i dati ad una piattaforma software proprietaria (un'app per smartphone, con ogni probabilità), che si occuperà di fornire consigli sul miglioramento del sonno agli utenti. Sempre tramite quest'app, inoltre, saranno disponibili una serie di suoni e di "terapie" pensati dagli esperti di Ozlo.