Quale orologio Tissot comprare a meno di 500 euro?

State cercando un orologio da uomo di qualità ma non volete spendere troppo? Il catalogo Tissot, Maison svizzera fondatata nel 1853, è ricco di modelli di alto profilo e assolutamente iconici (pensiamo a Tissot Gentleman o Tissot PRX) venduti a prezzi contenuti, spesso inferiori ai 500 euro.

Parlando di orologi da uomo Tissot sotto i 500 euro possiamo consigliarvi Tissot Classic Dream al quarzo a 245 euro, disponibile nelle varianti con quadrante bianco o nero laccato. Iconico anche il Tissot PR100 al quarzo a partire da 275 euro con cinturino in pelle, disponibile anche con bracciale in acciaio e quadrante in nero, grigio, bianco o blu.

Tissot Heritage Visodate riprende il design iconico degli orologi degli anni '20 e presenta cassa in acciaio, quadrante nero e cinturino in pelle nera al prezzo di 325 euro. Vero mito degli ultimi tempi è Tissot PRX con bracciale integrato in acciaio o in pelle a partire da 345 euro con quadrante disponibile in vari colori tra cui perla, blu, bianco, nero e verde (a proposito, ecco i migliori orologi da uomo con quadrante verde).

Primizia di casa Tissot è anche Carson Gent Premium Moonphase, orologio con fasi lunari al prezzo di 345 euro con quadrante blu notte e cinturino in pelle dello stesso colore, un pezzo elegante e raffinato per chi desidera un oggetto unico.

Ultimo, ma non per importante, Tissot Gentleman, sportivo elegante che presenta un design simile a quello del Rolex Oyster Perpetual, pur mantenendo una sua identità ben precisa. Il prezzo? 375 euro con cinturino in pelle e 425 per il modello con bracciale in acciaio, il movimento è al quarzo, il quadrante è disponibile in vari colori come nero, blu, bianco, grigio e verde.