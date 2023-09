Quale Rolex comprare con meno di 5000 euro?

Volete comprare un Rolex (magari il vostro primo orologio Rolex) ma il vostro budget non supera i 5.000 euro? A questo prezzo purtroppo non ci sono Rolex nuovi a listino ma potete sempre guardare al mercato del secondo polso e sopratutto orientarvi su modelli vintage anni 60, '70 e '80 per rientrare nel budget.

Non è vero che tutti i Rolex vintage o d'epoca sono costosi, esistono infatti modelli più comuni reperibili a buon mercato, sopratutto se si punta su referenze con dimensioni della cassa tra 31 e 36 millimetri, misure oggi considerate per polsi femminili ma all'epoca lo standard per i segnatempo rivolti ad un pubblico maschile.

Migliori Rolex a meno di 5000 euro

Se amate i Rolex classici potreste pensare di orientarvi su un Oyster Perpetual o Perpetual Date con cassa da 34 millimetri, generalmente i più economici, con prezzi che vanno dai 2.500 euro e fino ai 4.000 euro in base alle condizioni generali. Si trovano referenze con bracciale Oyster o Jubilee e con quadrante di qualsiasi colore, in alcuni casi anche con pietre preziose.

Stesso range di prezzo per Rolex Datejust e Lady Datejust, indicativamente si parte dai 2.000 euro e si arriva fino a 5.000 per i modelli più piccoli (28 o 31 millimetri), spesso anche in configurazione acciaio e oro o dial con diamanti.

Anche Rolex Air King resta sempre una buona scelta, sopratutto optando per un modello di fine anni '70 o inizio anni '80 i costi sono piuttosto contenuto e con un pizzico di fortuna potreste riuscire a trovare qualche referenza a meno di 2.000 euro, certo non in condizioni estetiche perfette.

Tenete sempre d'occhio le piattaforme di compravendita dedicate e rivolgetevi a rivenditori di rinomata fama per evitare spiacevoli sorprese. I costi possono variare inoltre in base alla presenza del corredo (full set) o di una parte di quest'ultimo come scatola, contro scatola o garanzia.