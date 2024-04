L'orologio si porta a destra o sinistra? Qual è il modo migliore per indossarlo

L'Orologio da polso si indossa a destra o sinistra? Una domanda che gli appassionati di moda e orologi si pongono da anni ma che di fatto non ha mai trovato una vera risposta definitiva. Perché? Facciamo chiarezza.

Ovviamente non c'è un polso giusto o sbagliato per indossare l'orologio e la posizione preferita dipende dai propri gusti personali, tuttavia c'è da dire che la maggior parte degli orologi da polso moderni sono progettati per essere indossati in maniera più comoda sul polso sinistro. Pensate anche solo alla corona di carica e alla sua posizione, ad esempio, più semplice da azionare con l'orologio indossato sul polso sinistro. Esistono poi orologi con la corona posizionata nel verso opposto e in questi casi risulta più pratico indossare il segnatempo sul polso destro.

In alcune culture la mano destra viene considerata la mano dominante e per questo indossare l'orologio sul polso destro viene visto come un simbolo di autorità. In ogni caso ribadiamo come non ci sia un modo giusto o sbagliato di indossare l'orologio, la tradizione e il galateo suggeriscono che venga indossato a sinistra ma nulla vieta di indossarlo sul polso destro, sopratutto se siete mancini, in questo modo potrete azionare più facilmente la corona o ruotare la ghiera.

