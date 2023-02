Il primo orologio da polso giapponese ritorna: arriva l'edizione speciale Grand Seiko

L'originale orologio da polso giapponese è stato aggiornato per l'abbigliamento moderno grazie a Grand Seiko: a ben 110 anni dalla sua nascita, il Laurel di Seiko ritorna in una edizione limitata molto speciale: il Seiko Watchmaking 110th Anniversary Limited Edition è uno spettacolo per collezionisti e appassionati.

Questa nuova iterazione ispirata al pezzo progettato dal fondatore Kintaro Hattori celebra il 110° anniversario mantenendo un sorprendente profilo vintage, avvicinandosi al contempo alla modernità. La cassa da 38 mm realizzata in titanio duro brillante – materiale tanto leggero quanto resistente a corrosione e graffi – contiene un quadrante curvo laccato urushi sormontato da indici dorati maki-e, con lancette curvate a mano per migliorare la leggibilità.

L’artigianato tradizionale nipponico si manifesta qui con il ferro aggiunto alla laccatura per ottenere un colore nero corvino nel quadrante, al quale si aggiunge dunque uno speciale trattamento per evitare che il colore cambi nel tempo. Naturalmente, gli indici e le lancette sono tutti in oro a 24 carati. Il fondello traforato, per giunta, mostra il laborioso movimento del calibro 9S64 a carica manuale, anch’esso ricco di dettagli dorati.

Come se non bastasse, l'orologio Grand Seiko 110th Anniversary Limited Edition permette di cambiare il cinturino scegliendo tra due opzioni: una realizzata con tessitura tradizionale giapponese, l’altra in pelle per garantire massima morbidezza, consistenza e comfort.

Questo meraviglioso pezzo di orologeria verrà venduto a 13.000 dollari e in soli 500 pezzi sul sito ufficiale Grand Seiko.

