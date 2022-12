Questo orologio è costruito con pezzi originali della DeLorean di Ritorno al Futuro

Nel 2022 siamo davvero “ritornati al futuro”, non solo grazie all’annuncio della DeLorean Alpha5 concepita come erede della iconica DMC-12, ma anche grazie a un nuovo orologio firmato REC Watches: questa creazione vi farà viaggiare nel tempo, ricordandovi gli anni Ottanta e avvicinandovi al contempo al futuro.

L'orologio SPX DeLorean è un eccellente tributo alla fantastica DeLorean DMC-12 guidata da Marty McFly, realizzato in collaborazione con il CEO e il Presidente della DeLorean Motor Company. Questa partnership ha dato vita a una serie di 456 pezzi – di cui 289 ancora disponibili, e in rapida diminuzione – che non solamente si ispira all’automobile, ma riprende pezzi integrali della DMC-12 aziendale di proprietà di John Z. DeLorean. Queste parti sono state incorporate nell'anello esterno del quadrante dell'orologio e fungono come marcatori dei minuti.

Dotato di movimento automatico e di fabbricazione svizzera, SPX DeLorean richiama la silhouette della DMC-12 e la sua eleganza, con finiture in acciaio inossidabile spazzolato e rientranze che ricordano la feritoia parasole posteriore. L’indice dei minuti, invece, è un riferimento alle ruote a turbina della DMC-12 progettate da Giugiaro.

SPX DeLorean non è solamente un orologio: è una piccola macchina del tempo destinata a rimanere un pezzo d’haute horlogerie senza tempo, esclusivo e concepito per tenere viva la memoria di un’automobile unica nel design, rarissima in quantità di unità prodotte e vendute dalla casa automobilistica nordirlandese.

Con il prezzo di 1.995 euro e consegne previste per marzo 2023, è un regalo di lusso per i fan della trilogia firmata Robert Zemeckis, un orologio imperdibile per i collezionisti.